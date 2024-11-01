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المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ينفي مزاعم تزايد حالات الوفاة بين العاملين

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الرياض - علي القحطاني - أصدر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بيانًا رسميًا يرد فيه على ما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية من مغالطات بشأن تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في المملكة.

وأكد المجلس أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، حيث أن معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل، وهو يعد من المعدلات الأدنى عالميًا في هذا السياق.

كما شدد المجلس على أن سلامة وصحة العاملين تعتبر من الأولويات الأساسية في جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية ، مؤكدًا التزامه المستمر بتحسين بيئات العمل وضمان حقوق العاملين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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