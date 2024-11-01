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جدة.. الإدارة العامة للدفاع المدني تتابع الحالة المطرية

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة متابعتها الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية.
وأهابت للمديرية العامة للدفاع المدني بالجميع لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع المياة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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