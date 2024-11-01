شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. الإدارة العامة للدفاع المدني تتابع الحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة متابعتها الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية.

وأهابت للمديرية العامة للدفاع المدني بالجميع لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع المياة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

