شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية والموارد البشرية والنيابة.. تعاون ثلاثي لمكافحة التسول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت ”اليوم“ أن توجيهات عليا صدرت لكافة الوزارات والمصالح الحكومية، بشأن تطبيق نظام مكافحة التسول، مع تحديد اختصاصات كل وزارة في هذا الشأن، وذلك بالتعاون بين 3 جهات، هي الداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة. أدوار الوزارات وتختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين السعوديين وغير السعوديين، على أن تُحيل الممتهنين منهم إلى النيابة العامة، وتُسلم غير الممتهنين من السعوديين والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة من غير السعوديين إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتولى الداخلية كذلك حفظ المضبوطات من أموال التسول وتحريزها والتحقيق فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة، وتطبيق أحكام قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة على المتسولين غير الممتهنين من غير السعوديين، وإحالتهم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بدورها، تختص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتسلم المتسولين غير الممتهنين من السعوديين والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة من غير السعوديين من جهات الضبط، وإيوائهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لهم.

وشددت التوجيهات على ضرورة تطبيق نظام مكافحة التسول وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، في مجال مكافحة التسول.