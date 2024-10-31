شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان NHC: مبيعاتنا حققت أرقاماً قياسية العام الحالي رغم ارتفاع أسعار الفائدة ونتوقع مضاعفة المبيعات العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي إن مبيعات الشركة الوطنية للإسكان NHC ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي 2024م على الرغم من ارتفاع الفائدة بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف من العام الماضي، متوقعاً أن ترتفع بشكل أكبر خلال العام المقبل مع انخفاض مستوى الفائدة.

وأوضح خلال لقاء مع قناة العربية على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار أن المبيعات التي تحققت خلال العام الحالي وفي ظل ارتفاع سعر الفائدة تؤكد قدرة الشركة الوطنية للإسكان NHC على توفير منتجات مناسبة للسوق العقاري السعودي تلبي احتياجات الراغبين في الشراء، وما وصلت إليه من ثقة كبيرة لدى عملائها.

وبيّن أن حجم استثمارات الشركة منذ عام 2018 بلغ 92 مليار ريال، ويصل المعروض العقاري للشركة حالياً لنحو 150 ألف وحدة سكنية في المشاريع العمرانية التي تنفذها في أنحاء المملكة، منها 75 ألف وحدة سكنية تم بيعها، وتم تسليم 45 ألف وحدة سكنية، كما نستهدف الوصول إلى أن يصل المعروض العقاري لـNHC إلى 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025.

وأشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان تساهم بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني ونتوقع خلال العام القادم أن تصل إلى 32 مليار ريال، بما يعادل 9٪ من قطاع التشييد والبناء، وخلق مئات الآلاف من الوظائف بمعدل كل 69 وظيفة يخلقها الاقتصاد ستكون وظيفة منها في مشاريع الوطنية للإسكان.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وتُعتبر أكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، وتستهدف الوصول إلى أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2025م كما تسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق المعايير العالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.