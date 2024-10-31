شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" توضح إجراءات اعتماد الادعاء الطبي للمستحضرات الدوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء آلية اعتماد الادعاء الطبي المصرح به للمستحضرات الدوائية في المملكة، مؤكدةً أن الموافقة تتم بعد تقديم الشركة المنتجة طلبًا يتضمن استخدامًا محددًا للدواء، سواء كان لغرض علاجي، وقائي، أو تشخيصي لمرض معين، ويتم دراسته بشكل شامل لضمان سلامته وفعاليته.

إجراءات الاعتماد

وتبدأ الإجراءات بتقديم الشركة طلب تسجيل أو إضافة الادعاء الطبي، مدعومًا بالدراسات السريرية اللازمة للتأكد من فعالية الدواء ومأمونيته للاستخدام المقترح. وتتولى الهيئة تقييم الدراسات المقدمة بعناية لتحديد مدى دقة البيانات وملاءمتها للفئة المستهدفة، بما يحقق التوازن بين الفوائد والمخاطر.

بعد استكمال التقييم والموافقة، يتم اعتماد النشرة الدوائية الخاصة بالمستحضر بناءً على الادعاءات الطبية المعتمدة، ومن ثم يصدر قرار نهائي من الهيئة بشأن تسجيل أو إضافة الادعاء الطبي المطلوب.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الأدوية قد تحظى بموافقة استخدام واحد أو أكثر حسب البيانات الداعمة المقدمة، ما يسهم في تلبية احتياجات المرضى وتحقيق الاستخدام الأمثل للدواء.



تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مأمونية الأدوية وضمان توفير المستحضرات العلاجية بشكل آمن وفق المعايير العالمية، تحقيقًا لأعلى مستويات الرعاية الصحية في المملكة.