السعودية | ‏”فضية العثماني”.. سيدة سعودية تتحدث عن مجالها في السدو والحرف اليدوية في البلدة القديمة بالعلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

استعرضت قناة العربية قصة السيدة السعودية ‏”فضية العثماني”، وهي تتحدث عن مجالها في السدو والحرف اليدوية في البلدة القديمة في محافظة ‎العلا.

حيث ذكرت “العثماني”، الجهات المختصة وضعتها في البلدة القديمة لمحافظة العلا، لتقوم بصناعة الأزياء التاريخية لإبراز الهوية الوطنية السعودية.

وبينت أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تشرف بشكل أساسي على جميع أعمالها، وتمدها بالإمدادات اللازمة لاستكمال الحرف اليدوية.

وأفادت بأنها سعيدة بهذا العمل، لأنه يعبر عن الهوية الثقافية الأصلية للمملكة، كما يمكنها من اكتساب مهارات جديدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط