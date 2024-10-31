اخبار السعوديه

السعودية | ‏”فضية العثماني”.. سيدة سعودية تتحدث عن مجالها في السدو والحرف اليدوية في البلدة القديمة بالعلا

0 نشر
Ahmed Maher 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ‏”فضية العثماني”.. سيدة سعودية تتحدث عن مجالها في السدو والحرف اليدوية في البلدة القديمة بالعلا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

استعرضت قناة العربية قصة السيدة ‏”فضية العثماني”، وهي تتحدث عن مجالها في السدو والحرف اليدوية في البلدة القديمة في محافظة ‎العلا.

 

حيث ذكرت “العثماني”، الجهات المختصة وضعتها في البلدة القديمة لمحافظة العلا، لتقوم بصناعة الأزياء التاريخية لإبراز الهوية الوطنية السعودية.

 

وبينت أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تشرف بشكل أساسي على جميع أعمالها، وتمدها بالإمدادات اللازمة لاستكمال الحرف اليدوية.

 

وأفادت بأنها سعيدة بهذا العمل، لأنه يعبر عن الهوية الثقافية الأصلية للمملكة، كما يمكنها من اكتساب مهارات جديدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا