"البيئة" تؤكد أهمية الترقيم الإلكتروني للإبل في تعزيز جودة السلالات والإنتاجية

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية برنامج الترقيم الإلكتروني للإبل الذي أطلقته في مواقع التربية، مشيرة إلى دوره الحيوي في تحسين جودة السلالات وزيادة الإنتاجية في قطاع الإبل.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين مربي الإبل من متابعة وتوثيق أنساب الإبل بدقة، مما يساعد على تحديد الأنواع الأكثر إنتاجية ويعزز من كفاءة برامج التربية .

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ويُعتبر الترقيم الإلكتروني خطوة مبتكرة تستند إلى التقنيات الحديثة، حيث يُمكّن المربين من الحصول على بيانات متكاملة حول الأداء الصحي والإنتاجي لكل رأس من الإبل. ومن خلال هذه البيانات، يمكن اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بعمليات التربية والاختيار الأمثل للإبل، مما يسهم في رفع جودة السلالات وتحقيق الاستدامة في الإنتاجوتعكف الوزارة على دعم هذا البرنامج بتطوير آليات حديثة للتسجيل الإلكتروني، إلى جانب توفير التوعية اللازمة للمربين حول فوائد استخدام التقنية في تحسين إدارة قطعانهم. كما يسهم البرنامج في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير قطاع الإبل وتعزيز الإنتاجية في هذا القطاع التراثيوإلى جانب دوره في تحسين السلالات، يلعب الترقيم الإلكتروني دورًا بارزًا في توثيق الإبل وضمان حماية الملكية، مما يسهم في الحفاظ على التراث وتطوير اقتصاد مزدهر ومستدام لمربي الإبل في المملكة