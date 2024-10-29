شرطة الرياض: القبض على مواطن لسرقته مركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية

وفاة راكبة إثر سقوطها من السلالم أثناء نزولها من الطائرة بمطار المدينة المنورة تلقى المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الثلاثاء الموافق 2024/10/29م بلاغاً بشأن واقعة لإحدى طائرات شركة "ليون إير" من طراز A330 للرحلة رقم... المدينة المنورة : المدينة المنورة : دوت الخليج 26 ربيع الثاني 1446 هـ 26 ربيع الثاني 1446 هـ هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لــ12 حيًا بالرياض أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ (12) حيًا بمدينة الرياض، وذلك بنهاية الخميس 31... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الثاني 1446 هـ 26 ربيع الثاني 1446 هـ رئيس الوزراء المصري يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة وصل إلى الرياض اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، وذلك لحضور أعمال مؤتمر... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الثاني 1446 هـ 26 ربيع الثاني 1446 هـ رئيس الوزراء الباكستاني يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة وصل إلى الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له، وذلك لحضور أعمال مؤتمر مبادرة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الثاني 1446 هـ 26 ربيع الثاني 1446 هـ وزارة الدفاع توقع اتفاقية تنفيذية مع وزارة الدفاع الإسبانية لدعم بناء 3 سفن قتالية لصالح القوات البحرية وقَّعت وزارة الدفاع في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم، اتفاقية تنفيذية مع وزارة الدفاع الإسبانية، لدعم بناء ثلاث سفن جديدة متعددة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الثاني 1446 هـ 26 ربيع الثاني 1446 هـ تعليم مكة: تحويل الدراسة والاختبارات العملية عند بعد في المدارس المسائية اليوم الثلاثاء أوضحت إدارة تعليم مكة بأنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 26 ربيع الثاني 1446 هـ 26 ربيع الثاني 1446 هـ 41.8 % ارتفاع نسبة التنويم بالمستشفيات خلال عام ارتفع عدد المنومين في مستشفيات المملكة خلال العام الماضي 2023 مقارنة بـ2022 وذلك بنسبة 41.8% إذ كان عدد المنومين خلال عام 2022 نحو 2702460... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 25 ربيع الثاني 1446 هـ 25 ربيع الثاني 1446 هـ

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