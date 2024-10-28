شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالطائف يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف جاهزيتها بالتزامن مع التنبيهات الصادرة حول الحالة المطرية المتوقعة في المحافظة والمناطق المحيطة. وأكدت الهيئة تفعيل إدارة الحدث المعنية بمثل هذه الظروف، وتطبيق خطتها الشاملة عبر رفع مستوى الجاهزية القصوى.

استعدادات الهلال الأحمر

وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات تشمل تجهيز 24 مركزًا إسعافيًا بفرق إسعافية مدربة وفرق استجابة نوعية، مدعومة بآليات حديثة ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للتعامل السريع مع الحالات الطارئة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الأرواح.



كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة الصادرة من الدفاع المدني، والالتزام بالتوجيهات الوقائية، خاصة في أوقات هطول الأمطار الغزيرة، مؤكدة على أهمية الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 997 أو استخدام تطبيق "أسعفني" أو "توكلنا" المتاحين على مدار الساعة