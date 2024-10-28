السعودية | رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية كازاخستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمقر المجلس بالرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، لا سيما ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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