6 مشاريع تطويرية تحيط بجبل أحد لتعزيز مكانته

يحتل جبل أحد في المدينة المنورة مكانة عظيمة عند زائري المدينة وأهلها، ويحرص كل من يسكن المدينة وزائروها على زيارة الجبل الأضخم الذي يتوسط المدينة، لما له ارتباط بالسيرة النبوية، وكذلك يعد شاهدا على إحدى غزوات المسلمين مع المشركين «معركة أحد».

6 مشاريع تطويرية

حظي الجبل باهتمام بالغ من الجهات المسؤولة التي وضعت عددا من المشاريع التطويرية للجبل والمناطق المحيطة به من خلال تحسين وتطوير ميدان الشهداء، الذي يتوافد عليه الزوار يوميا للوقوف على موقع وأحداث غزوة أحد، وزيارة مقبرة الشهداء، بالإضافة إلى إنارة الجبل، حتى وصلت المشاريع التطويرية على جبل أحد وأطرافه قرابة 6 مشاريع، بين تطويرية واستشفائية وحدائق وإنارة وأنسنة.

يقع الجبل شمال المدينة المنورة على بُعد نحو 4 كم من الحرم النبوي الشريف، ويبلغ أقصى ارتفاعاته عن سطح البحر نحو 1077 مترا.

حديقة جبل أحد

تعمل أمانة منطقة المدينة المنورة على تطوير حديقة جبل أحد بالمدينة المنورة بهدف تطوير الخدمات المقدمة لأهالي وزوار المدينة، ويحتوي مشروع التطوير على مسطحات خضراء ومناطق ترفيهية و44 منشأة تجارية ومنطقة للخدمات اللوجستية. كما يضم مسجدا ودورات مياه و10 أكشاك تجارية و143 موقفا للسيارات.

ويهدف المشروع إلى تعزيز جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة للسكان والزوار، وآتاحة فرص جديدة لمقدمي الخدمات التحارية بالمنطقة.

مشروع الإنارة

عملت أمانة منطقة المدينة المنورة على مشروع إنارة يستهدف جبل أحد باستبدال بوحدات الإنارة التقليدية «الصوديوم» وحدات إنارة موفرة للطاقة «LED»، بهدف تحقيق أفضل مستوى للإنارة وحتى تكون صديقة للبيئة مع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مواكبة التطور باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنارة الشوارع والأحياء السكنية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لعمل الأمانة في تطوير المنطقة وفق التقنيات الحديثة، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المدينة المنورة.

منتجع طبي تأهيلي

عملت شركة المقر، الذراع الاستثمارية لأمانة المدينة المنورة، على مشروع «قلب أحد» على مساحة ربع مليون متر مربع، الذي يقوم على فكرة إنشاء منتجع طبي تأهيلي بكفاءات وخبرات متخصصة وفق أعلى المعايير المهنية والاحترافية؛ لتوفير الحاجة النوعية لخدمات التأهيل والاستجمام. ويتكون المشروع من عيادات طبية وصالات لمختلف الأنشطة، بينها العلاج الطبيعي والاستشفاء الغذائي والرعاية المنزلية التأهيلية والعلاج المائي، وهو مشروعٌ يأخذ خطته من برنامجي «جودة الحياة» و«خدمة ضيوف الرحمن».

بينما تعتبر حديقة الأمير محمد بن عبدالعزيز على سفح الجبل الشمالي من أجمل حدائق المدينة المنورة، فهي تتمتع بموقع مميز بالقرب من جبل أحد، بالإضافة إلى كثرة المسطحات الخضراء، والإطلالات المميزة، مع تنوع الخيارات الترفيهية فيها للكبار والصغار، بحيث تقدم الحديقة تجربة استجمام فريدة للعائلة.

متنزهات متنوعة

وحرصت أمانة منطقة المدينة المنورة على وضع منتزهات متنوعة مختلفة في المدينة، إلا أن حديقة الأمير محمد بن عبد العزيز من أميزها وأكثرها جذبًا للزوار، فهي تقع ضمن جبل أحد الأثري، وتحتوي على العديد من الجلسات الجميلة، والمسطحات الخضراء، يالإضافة إلى كونها متنفسًا للعائلة كلها من الصغار والكبار، فخيارات الترفيه فيها متنوعة ما بين المقاهي والمطاعم، وألعاب الأطفال ومحميات الأرانب والطيور، كل هذا يجعل من الحديقة خيارًا رئيسيًّا لتنزه العائلة.

في حين يعتبر مشروع «واحة العيون» أحد المشاريع الحكومية المهمة في مجال السياحة البيئية بالمنطقة.