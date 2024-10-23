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ولي العهد يبحث مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مستجدات الأحداث بالمنطقة

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الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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