شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يبحث مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مستجدات الأحداث بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.