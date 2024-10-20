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وزير الخارجية ونظيره بدولة فانواتو يستعرضان سبل تعزيز أوجه التعاون

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واس - الرياض  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره بدولة فانواتو يستعرضان سبل تعزيز أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو ماتاي سيريمايا نوالو.
وخلال الاستقبال استعرض أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

العلاقات بين وفانواتو

كما ناقشا المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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