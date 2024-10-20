شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره بدولة فانواتو يستعرضان سبل تعزيز أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين السعودية وفانواتو

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو ماتاي سيريمايا نوالو.وخلال الاستقبال استعرض أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.كما ناقشا المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.