السعودية | إحالة مسؤولين بإحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إحالة مسؤولين بإحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة، لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، في بيان لها، على أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة.

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