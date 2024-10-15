مجلس الوزراء يقر إنشاء كلية تقنية في جازان

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، على إنشاء كلية تقنية في جازان. كما أقر المجلس انضمام المملكة- ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني- إلى مبادرة مكافحة برامج الفدية الدولية، فضلا عن الموافقة على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكازاخي.

اتصال الرئيس الفرنسي

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس فرنسا، وعلى نتائج لقائه بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما جرى خلالهما من استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

غزة ولبنان

وتطرق مجلس الوزراء في هذا السياق إلى مساعي المملكة وجهودها المستمرة على الصعيدين السياسي والإنساني؛ للإسهام في معالجة الوضع الراهن في قطاع غزة ومحيطها، وتداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، ومن ضمن ذلك إطلاق جسر جوي إلى الشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.

اجتماعات سياسية

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التنسيق إزاء القضايا والتحديات ذات الأهمية الدولية.

وجدد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول ضحايا الإرهاب؛ من أهمية تضافر الجهود الدولية على جميع المستويات للحد من الفكر والخطاب المتطرفين، واجتثاث الإرهاب من جذوره، وتوفير الدعم والرعاية لجميع ضحاياه وتمكينهم من التعليم والتأهيل.

وبيّن وزير الإعلام أن المجلس شدّد على مضامين البيان الافتتاحي للمملكة في الدورة (التاسعة والثمانين) للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وما اشتمل عليه من التأكيد على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، واستمرار ما تحقق من إصلاحات في مجال تمكينها، ودعم مشاركتها في التنمية على مختلف الصعد.

الشأن المحلي

وفي الشأن المحلي أشاد مجلس الوزراء بنجاح أعمال المنتدى اللوجيستي العالمي الذي عقد بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معرباً عن التطلع إلى إسهام مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وعدّ المجلس انضمام محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إضافة إلى محمية الوعول؛ بأنه يأتي مواكباً للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في مجال الحفاظ على البيئة، وكل ما يسهم في تحقيق أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» الرامية إلى حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير عن أداء الأجهزة العامة للدولة خلال الفترة الماضية، وإسهاماتها في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وما شهدته الإستراتيجيات الوطنية من تقدم ملحوظ في مؤشراتها ومبادراتها.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكازاخي.

التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الصناعي.

التباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

انضمام المملكة- ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني- إلى مبادرة مكافحة برامج الفدية الدولية.

التباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.

التباحث مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني.

الموافقة على إنشاء كلية تقنية في جازان.

اعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الملك خالد والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة.

الترقيات

ترقية سعود بن عبدالعزيز الشايع إلى وظيفة (وكيل رئيس جهة عامة) بالمرتبة (15) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ترقية المهندس محمد بن حزام بن غنام المطيري إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (14) بأمانة المنطقة الشرقية.

ترقية المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (14) بأمانة المنطقة الشرقية.