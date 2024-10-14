شكرا لمتابعة خبر عن الروائي أسامة المسلم: أتعرض لحملات هجوم تضحكني أكثر مما تزعجني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الروائي أسامة المسلم، أنه يتعرض إلى حملات هجوم تضحكه أكثر مما تزعجه.

وأضاف “المسلم” خلال ظهوره في برنامج “الراصد” المذاع على شاشة الإخبارية: “نحن كشعوب عربية تجمعنا الثقافة والأدب، لغتنا واحدة وأفكارنا واحدة، والحمد لله أنني استطعت أن أكتب ما يرقى لذائقة كل القراء العرب من الخليج إلى المحيط وهذا الشيء فخراً لي وللأدب السعودي”.

وتابع قائلاً :”أتعرض إلى حملات هجوم تضحكني أكثر ما تزعجني، لأنهم في حالة استنفار وعروش بنيت على الترويع وعلى التحقير من القراء، وتجد الآن هؤلاء الديناصورات يلطمون ويحاولون أن يتفهون الجميع من قراء وكتاب، وهي بمثابة محاولة أخيرة لاستعادة مجد لم يكن موجود”.

واختتم” المسلم”: “وفيه الآن جيل جديد من الكتاب من الشباب تجد أعمالهم في جميع مكاتب جرير، كتابهم الأكثر مبيعا”.