شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة - بمشيئة الله - على محافظات منطقة مكة المكرمة، الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، بدءًا من اليوم إلى يوم الأحد القادم (من 09 إلى 13/ 10 /2024م).

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

