شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة - بمشيئة الله - على محافظات منطقة مكة المكرمة، الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، بدءًا من اليوم إلى يوم الأحد القادم (من 09 إلى 13/ 10 /2024م).
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.