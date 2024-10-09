شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : كل يوم يزداد طول الليل دقيقة عن النهار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خالد الزعاق، خبير الطقس، إن طول الليل يزداد دقيقة عن طول النهار حتى وصول الشمس لمدار الجدي.

وأضاف الزعاق أن الليل والنهار يتعاقبان فيما بينهما بالطول والقصر على جميع أنحاء العالم ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء حيث يكون طول الليل مساوي لطول النهار طوال أيام السنة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أنه خلال فصل الصيف تكون الغلبة للنهار، وطوال فصل الشتاء تكون الغلبة في الليل، وفي حال الخريف والربيع يتساويان في الليل والنهار تقريبا.

وأكد أن البرد الشديد يأتي عندما تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال.