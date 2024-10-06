شكرا لقرائتكم خبر وزارة المالية تسلط الضوء على المحاسبة عن الأصول في القطاع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة المالية ممثلةً في مركز الاستحقاق المحاسبي، ورشة عمل تحت عنوان: "المحاسبة عن الأصول في القطاع العام"، امتدت على مدار يومين لكل مجموعة حيث تم تقسيم المتدربين إلى ثلاث مجموعات استهدفت فيها منسوبي الإدارات المالية في مختلف الجهات الحكومية.

وهدفت الورشة إلى رفع وعي العاملين في إدارة الأصول الحكومية، وتحسين كفاءة الإدارة المالية، وتعزيز الرقابة الداخلية، إضافة إلى ضمان الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية، وبناء قدرات الجهات الحكومية على المدى الطويل.

وناقشت الورشة عددًا من المحاور منها تحديد مفاهيم ومبادئ الإثبات المحاسبي للأصول غير المالية غير المتداولة، والوضع الراهن والتحديثات المستقبلية لمعايير المحاسبة للقطاع العام ذات الصلة، وذلك من خلال شرح مراحل مبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول للجهات الحكومية.

كما استعرضت الورشة أبرز الأسئلة الشائعة الواردة من قبل الجهات الحكومية، ووضع أبرز المحددات والآليات لتحقيق استدامة الأعمال وتحسين عملية إدارة الأصول واتخاذ القرارات من خلال توفير معلومات موثوقة ودقيقة.

من جهة أخرى، أطلقت الوزارة "دليل الأسئلة الشائعة لمبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول في الجهات الحكومية"، الذي يهدف إلى حصر أبرز الاستفسارات الواردة من الجهات الحكومية، وذلك خلال مرحلة تحولها إلى أساس الاستحقاق المحاسبي لأول مرة.

ويأتي إطلاق الدليل في إطار سعي وزارة المالية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول عبر نقل المعرفة ودعم الجهات الحكومية، وذلك حرصاً منها على ضمان اتساق الجهود وتوفير الدعم لجميع الجهات خلال مراحل المشروع.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي:

https://www.mof.gov.sa/C2A/Knowledge_Center/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9.pdf