شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء.. قرارات ومحطات مهمة في تاريخ المملكة والان نبدء بالتفاصيل



وفي 8 صفر 1373هـ الموافق 16 أكتوبر 1953م، نشرت جريدة أم القرى في عددها 1485، مرسومًا ملكيًا أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بتأليف أول مجلس وزراء في المملكة العربية السعودية، والذي كان تشكيله من دافع ما اقتضته مصلحة البلاد العامة وقتها، وتكاثر الواجبات وتنوع المسؤوليات. الدمام - شريف احمد - تحمل سجلات مجلس الوزراء العديد من القرارات والتواريخ التي تمثل محطات مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية بشكل عام.وفي 8 صفر 1373هـ الموافق 16 أكتوبر 1953م، نشرت جريدة أم القرى في عددها 1485، مرسومًا ملكيًا أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بتأليف أول مجلس وزراء في المملكة العربية السعودية، والذي كان تشكيله من دافع ما اقتضته مصلحة البلاد العامة وقتها، وتكاثر الواجبات وتنوع المسؤوليات.





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طريقة تشكيل المجلس

ويظهر في تفاصيل المرسوم الملكي، أن المجلس كان برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز، الذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة حينها، وتقرر اجتماع المجلس مرة واحدة في الشهر، وليس كل أسبوع كما هو معمول به حاليًا.

وأوضحت مواد المرسوم الملكي طريقة تشكيل المجلس، بحيث يتألف من جميع وزراء الدولة المكلفين بإرادة ملكية، وأن يُعيِّن رئيس المجلس نائبًا له حال غيابه.

وتحدد نطاق عمل المجلس، في الأعمال التي تُعرض عليه من قِبل الرئيس، أو من قِبل أحد وزراء الدولة باقتراح خطي يقدم لرئيس المجلس قبل مدة لا تقل عن 3 أيام قبل الاجتماع.

كما أظهرت مواد المرسوم الملكي أن قرارات مجلس الوزراء تُتخذ بالإجماع أو بالأكثرية، ولرئيس المجلس حق الإشراف على جميع أعمال الوزارات.



أول جلسة للمجلس

أمر ملكي رقم أ /45

كما وثّقت جريدة أم القرى في عددها 1506 بتاريخ 7 رجب 1373 هـ الموافق 12 مارس 1954م، تفاصيل أحداث أول جلسة لمجلس الوزراء في الرياض، برئاسة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وتضمنت مجموعة قرارات رسمت نهج الدولة التي سارت عليه وقتها.

التاريخ: 4 /2 /1446هـ:

نصه: يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء، إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه، برئاسة الأكبر سنًا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.



أمر ملكي الرقم أ / 68.

أمر ملكي الرقم أ / 61

التاريخ: 9 / 4 / 1436هـبإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتاريخ: 1 / 3 / 1444هـ

يكون صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء، استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

ثانيًا: تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وصدور أمر ملكي بالرقم: أ / 62 وتاريخ: 1 / 3 / 1444هـ

بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.