شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رقابية شاملة لضبط مخالفات البناء في 34 حيًا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف حملة رقابية ميدانية استهدفت أكثر من 34 حيًا سكنيًا في أنحاء المحافظة.

وتهدف الحملة إلى ضمان التزام الملاك والمقاولين بالاشتراطات البلدية، والحد من مخالفات البناء للحفاظ على المظهر العام ورفع مستوى جودة الأعمال أثناء التنفيذ، مما يسهم في خلق بيئة عمرانية صحية في الطائف.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، أبرزها عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل، وعدم وجود لوحات تعريفية بمواقع البناء، وتجاوز الحد الأقصى لمسافات التشوين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ السور المؤقت وفق المواصفات، وإجراء أعمال البناء على الأرصفة والشوارع.



اشتراطات تراخيص البناء

كما جرى تسجيل مخالفات لعدم وجود عقود إشراف من مكاتب هندسية معتمدة، وعدم تنظيف المواقع بعد انتهاء الأعمال.

ودعت الأمانة جميع الملاك والمقاولين إلى ضرورة الالتزام باشتراطات تراخيص البناء والمحافظة على سلامة العاملين والجوار، محذرة من تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وتستمر فرق الرقابة في تنفيذ جولات ميدانية شاملة لضمان الامتثال الكامل للاشتراطات، ومتابعة البلاغات المتعلقة بمخالفات البناء عبر مركز البلاغات الموحد (940).