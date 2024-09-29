"أمانة الطائف" ترفع جودة الطرق وتطور التنقل الآمن بتعزيز السلامة المرورية

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف مجموعة من الأعمال الداعمة لبرنامج رفع جودة الطرق داخل المدينة، بهدف تحسين تجربة التنقل الآمن وتعزيز السلامة المرورية.

وتضمنت الأعمال سفلتة الطرق وإعادة السفلتة، ودهانات الخطوط الأرضية، وصيانة الأرصفة وتركيب بردورات جديدة، بالإضافة إلى تأهيل الميادين والجزر الوسطية، كما ركزت الأمانة على صيانة اللوحات الإرشادية لضمان توجيه أفضل للمركبات والمشاة.



تقسيم الطرق



وشملت الجهود تقسيم الطرق إلى مناطق عمل بناءً على معايير فنية وإحصائية تم جمعها باستخدام تقنيات حديثة، مع التنسيق المستمر مع الجهات الخدمية الأخرى. وقد لاحظت الأمانة زيادة في حركة المركبات على الطرق المحورية والرئيسة، مما استدعى تحسين الحركة المرورية لتحقيق توازن بين التطوير وسلامة الأهالي والزوار.

في إطار التعاون مع الإدارة العامة للمرور، تسعى الأمانة إلى تطوير الحركة المرورية في عدد من الشوارع الداخلية، وذلك استناداً إلى دراسات مرورية وتحليل بيانات تم جمعها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.وتضمنت الجهود تعزيز معابر المشاة، وتركيب مهدئات سرعة مثل المطبات الصناعية وعيون القطط، بهدف تحسين كفاءة الطرق واستدامتها.