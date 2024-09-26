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سفارة المملكة في الفلبين تعلن إغلاق أبوابها غدًا.. اعرف أرقام الطوارئ

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في الفلبين، أنها ستغلق أبوابها غدًا الجمعة.
وقالت السفارة على صفحتها الرسمية في "إكس": "تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام أن يوم الجمعة الموافق 2024/09/27م، سوف تكون السفارة مغلقة".

السفارة في الفلبين

وأوضحت أن العمل سيستأنف يوم الإثنين الموافق 2024/09/30م.
وتابعت: وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام الموضحة عبر الإنفوجراف كالتالي:-
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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