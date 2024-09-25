شكرا لقرائتكم خبر عن في منطقتين.. تفاصيل ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لقطعه الأشجار دون ترخيص في منطقة الرياض.

وأوضحت تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة. مخالفة نظام البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته أكثر من مترين مكعبين من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير.

وأوضحت القوات تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب. مخالفة رعي كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لارتكابه مخالفة رعي (20) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.

وأوضحت تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.