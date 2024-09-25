شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. 7 خطوات لتقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر تطبيق "ناجز" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة العدل خطوات طلب تنفيذ إلكتروني عبر تطبيق "ناجز" عبر حسابها الرسمي على تطبيق إكس.
وحددت تقديم خدمة طلب تنفيذ إلكتروني في 7 خطوات:
- تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني أو بالسمات الحيوية "بصمة الوجه".
- من الشاشة الرئيسية، الضغط على أيقونة "الخدمات".
- الدخول على "خدمات التنفيذ".
- اختيار خدمة "تقديم طلب تنفيذ المسار الآلي".
- استعراض وصف الخدمة ومتطلباتها ثم الضغط على "بدء الخدمة". - اختيار نوع الطلب، وتصنيف السند الرئيسي، والسند الفرعي، وتحديد صفة مقدم الطلب، ثم الضغط على "التالي".
- استكمال بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وإكمال باقي الخطوات، ثم تقديم الطلب بنجاح.
وحددت تقديم خدمة طلب تنفيذ إلكتروني في 7 خطوات:
- تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني أو بالسمات الحيوية "بصمة الوجه".
- من الشاشة الرئيسية، الضغط على أيقونة "الخدمات".
- الدخول على "خدمات التنفيذ".
- اختيار خدمة "تقديم طلب تنفيذ المسار الآلي".
- استعراض وصف الخدمة ومتطلباتها ثم الضغط على "بدء الخدمة". - اختيار نوع الطلب، وتصنيف السند الرئيسي، والسند الفرعي، وتحديد صفة مقدم الطلب، ثم الضغط على "التالي".
- استكمال بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وإكمال باقي الخطوات، ثم تقديم الطلب بنجاح.