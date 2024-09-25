شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. 7 خطوات لتقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر تطبيق "ناجز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة العدل خطوات طلب تنفيذ إلكتروني عبر تطبيق "ناجز" عبر حسابها الرسمي على تطبيق إكس.

وحددت تقديم خدمة طلب تنفيذ إلكتروني في 7 خطوات:

- تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني أو بالسمات الحيوية "بصمة الوجه".

- من الشاشة الرئيسية، الضغط على أيقونة "الخدمات".

- الدخول على "خدمات التنفيذ".

- اختيار خدمة "تقديم طلب تنفيذ المسار الآلي".

- استعراض وصف الخدمة ومتطلباتها ثم الضغط على "بدء الخدمة". - اختيار نوع الطلب، وتصنيف السند الرئيسي، والسند الفرعي، وتحديد صفة مقدم الطلب، ثم الضغط على "التالي".

- استكمال بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وإكمال باقي الخطوات، ثم تقديم الطلب بنجاح.