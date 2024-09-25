شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الأزمة الأوكرانية الروسية مع مدير مكتب "زيلينسكي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية. وزير خارجية الفاتيكان كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وجرى خلال اللقاء استعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.