شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السوداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية السودان المكلف حسين عوض علي، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بينھما في المحافل الإقليمية والدولية، وآخر تطورات الوضع في جمهورية السودان.

حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.