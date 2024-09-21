شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 94 في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

اليوم الوطني الـ94

الدمام - شريف احمد - شهدت مكة المكرمة مظاهر عديدة للاحتفاء باليوم الوطني الـ94 الذي يوافق الـ23 من سبتمبر الجاري.وتزينت شوارع وميادين وأنفاق العاصمة المقدسة بالأعلام، كما نفذت أمانة العاصمة المقدسة العديد من أعمال الإضاءة والتزيين احتفاءً بيوم الوطن.وشملت الأعمال تركيب أكثر من 1500 علم في جميع أنحاء العاصمة المقدسة، وتشغيل العديد من الشاشات الإلكترونية وتغذيتها بالتصاميم المعبرة والمتوافقة مع هوية اليوم الوطني، ابتهاجاً بهذه المناسبة.كما أطلقت الأمانة العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بمواقع متفرقة بالعاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات المعنية، والقطاع الخاص، للاحتفاء بالمناسبة، بالإضافة إلى تجهيز الحدائق والمتنزهات ومواقع الاحتفالات.