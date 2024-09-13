شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يطلق أسبوع التوعية بالإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق يوم غدٍ السبت فعاليات أسبوع التوعية بالإسعافات الأولية، الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة تحت شعار "الإسعافات الأولية والرياضة"، وذلك ابتداءً من 14 سبتمبر ولمدة أسبوع كامل.

وتهدف الفعاليات إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الحالات الطارئة، خاصة في البيئات الرياضية.



فعاليات توعوية

تتضمن الفعاليات معارض تفاعلية تقام في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومن بينها معرض في الراشد مول الذي يركز على تعليم أساسيات الإسعافات الأولية، كما يشمل المعرض ركناً خاصاً للأطفال، بهدف تقديم التوعية بأساليب ممتعة وسهلة الفهم.



إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم محاضرات تثقيفية يقدمها متخصصون في مجال الخدمات الطبية الطارئة، حيث يتناولون كيفية التعامل مع الإصابات الشائعة مثل الإغماء، الاختناق، الحروق، والكسور.

وتهدف الهيئة من خلال هذا الأسبوع إلى نشر الوعي وتمكين المجتمع من تقديم الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة، ما يساهم في إنقاذ الأرواح بعد توفيق الله.