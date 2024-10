شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع يوم العمل الخيري.. "كنوز السعودية" تطلق فيلم "ثروات خالدة" والان نبدء بالتفاصيل

فيلم "ثروات خالدة"

توثيق قصص النجاح

مبادرة كنوز السعودية

الدمام - شريف احمد - تطلق مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام، الفيلم الوثائقي "ثروات خالدة"، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري، الذي يتناول قصة وتاريخ قطاع الأوقاف في المملكة بعراقته وتطوره منذ قرون طويلة.ويهدف الفيلم إلى تسليط الضوء على جهود القطاعات غير الربحية، وأثرها الممتد على المجتمع، وتسليط الضوء على تنوع الأوقاف قديمها وحديثها في المملكة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ويستعرض الفيلم عناية المملكة في المحافظة على الأوقاف، والجهود المبذولة في سبيل تنميتها وتنظيمها بما يضمن استمرارها وتحقيق الغاية التي أنشئ الوقف من أجلها، كأحد القطاعات المستهدفة ضمن رؤية المملكة 2030 لدعمها وتطويرها.ويسعى الفيلم الذي يطلق تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري إلى غرس الرغبة والتطلّع لدى الأفراد للمساهمة في الأعمال الوقفية والمشاركة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الأوقاف وبقية القطاعات الخيرية، وخلق وعي متقدم من خلال التعريف بأثر الأوقاف في تحسين جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.ويأتي فيلم "ثروات خالدة" امتدادًا لإنتاجات مبادرة كنوز السعودية، التي تهدف إلى توثيق قصص النجاح والعطاء، وتقديمها للجمهور المحلي والدولي بأفضل المعايير والمواصفات الدولية.ويبث الفيلم على قناتي السعودية والثقافية، بالإضافة إلى منصتي شاهد و STC TV، وقناة الوزارة على موقع يوتيوب.يذكر أن مبادرة كنوز تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.كما أنتجت المبادرة عددًا من الأعمال؛ مثل: "المحطة سبعة"، "مرحلة صعبة"، و"نورس العرب"، و"على حد سواء"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية"، و"هورايزن"، والفيلم القصير"راعي الأجرب".