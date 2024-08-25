شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يهنئ نظيره الإيراني لتوليه منصبه الجديد ويبحثان العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الإيرانية

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمُو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيراني عباس عراقجي.وهنأ سموه وزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهامه.وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.كما بحثا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة.