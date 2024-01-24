السعودية | وزارة السياحة توقع مذكرة تعاون مع شركة تجمع مطارات الثاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت وزارة السياحة ممثلة في وكالة الوزارة لتمكين الوجهات السياحية مع شركة تجمع مطارات الثاني مذكرة تعاون، لتمكين الوجهات السياحية، عبر المطارات التابعة للشركة، وذلك على هامش ملتقى السياحة السعودي الثاني، الذي يقام خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 يناير الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ووقع المذكرة وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي، والرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق أدوار وزارة السياحة التي تضمنتها الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، من خلال تنظيم السياحة وتنميتها والعمل على تعزيز دورها، وتحقيق ذلك من خلال تنسيق الجهود مع شركة تجمع مطارات الثاني بما يدعم أهداف الجانبين.

وتسعى الوزارة لتعزيز أوجه التعاون المشترك وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, بجذب الاستثمار السياحي من خلال العمل المشترك على استثمار المواقع العقارية في مطارات شركة تجمع مطارات الثاني، البالغ عددها 22 مطاراً دولياً وسياحياً وداخلياً، بالإضافة لتطوير رحلة الزائر من خلال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للزوار، والتعاون في مجال التدريب والتطوير؛ بهدف تنمية الكوادر البشرية في القطاع السياحي، وتعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار والمسافرين.