9 أعراض تشكل خطرا على الحوامل.. اذهبي للطبيب فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد صحة المرأة خلال أشهر الحمل من أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها لضمان الحمل السليم وصحة الأم والجنين على حد سواء، إذ يشهد جسم المرأة تغيرات هرمونية وبدنية كبيرة في أثناء الحمل، ما يترتب عليه ضرورة العناية الخاصة من حيث «التغذية، الراحة، والنظافة»، بالإضافة إلى متابعة الحمل مع الطبيب المختص.

ومن الضروري أن تلتزم المرأة الحامل بنظام غذائي متوازن يشمل جميع العناصر الغذائية الضرورية، مثل «الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات»، لتوفير بيئة صحية للجنين، كما أن الاهتمام بالتمارين الرياضية الخفيفة، والراحة الكافية، والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين يعد جزءًا أساسيًا من الحفاظ على صحة الحمل.

تتطلب هذه المرحلة أيضًا الانتباه للتغيرات الجسدية والصحية، لضرورة تجنب أي خطر قد يؤثر على الحمل مثل الأمراض المعدية أو التسمم الغذائي.

وبالطبع، يجب على الحامل إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة لضمان تطور الحمل بشكل سليم، لذا لابد من الانتباه إلى علامات الخطر.

9 علامات خطر على الحامل

ورصدت منظمة «يونيسيف» 9 علامات خطر للحامل، إذا ظهرت توجهي إلى الطبيب مباشرة، والتي جاءت على النحو التالي:

1- الشعور بصداع شديد.

2- ارتفاع درجة الحرارة.

3- خروج سائل أو دم من الأعضاء الحساسة للحامل.

4- الشعور بألم شديد أسفل البطن.

5- توقف حركة الجنين لمدة 24 ساعة.

6- انفجار كيس المياه قبل موعد الوالدة.

7- تورم بالقدمين والوجه والكفين.

8- القيء المستمر.

9- حدوث زغللة بالعين.

متى يكون الحمل خطرا على المرأة؟

وبعيدًا عن العلامات التي قد تنذر بمخاطر خلال أشهر الحمل الطبيعية، هناك بعض الحالات التي يكون فيها الحمل بوجه عام خطر على المرأة، وهو ما حددته وزارة الصحة والسكان، حول حالات يكون الحمل فيها خطرا على الأم، وهي على النحو التالي:

- الحمل المبكر، قبل سن الـ18.

- الحمل المتأخر، بعد سن الـ 35.

- الحمل المتقارب، وهو الحمل قبل مضي عامين على آخر ولادة.

- الحمل المتكرر، أي الحمل بعد 4 ولادات.

نصائح لحمل صحي

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عدة نصائح للحامل، للاستمتاع بصحة جيدة، وذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، جاءت على النحو التالي:

أخذ قسط وافر من النوم والراحة.

تناول الغذاء المتوازن.

العناية بنظافة ألاسنان.

الاستحمام كل يوم.