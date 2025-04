صيحات جمالية من وحي ميغان ماركل.. كيف تبرز جمال وجهها بأسلوب ناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 01:19 مساءً - منذ زواجها من الأمير هاري Prince Harry، أصبحت ميغان ماركل Meghan Markle محط أنظار الملايين الذين يتبعون خطواتها وإطلالاتها الجمالية لحظة بلحظة من تصاميم وأساليب مكياج وتسريحات شعر، حتى باتت أيقونة ملهمة للكثير من النساء من صاحبات البشرة السمراء، وتحديداً بسبب إطلالاتها الجمالية الناعمة والطبيعية المفعمة بالأنوثة والرقي.

وفي الآونة الاخيرة، تعيش ميغان مارك حالة نشاط كبير، حيث بدأ عرض أولى حلقات البودكاست الجديد الخاص بها "Confessions of a female Founder"، كما قامت بإطلاق علامتها التجارية الخاصة بأسلوب الحياة "As Ever "، بهدف إضافة لمسات بسيطة لتحويل اللحظات اليومية إلى تجارب مميزة.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك صيحات جمالية من وحي ميغان ماركل، والتي تلهمك أفكار مكياج ناعم وتسريحات شعر أنيقة.

مكياج ترابي خافت مع تسريحة الكعكة العشوائية

في واحدة من أكثر إطلالاتها الجمالية نعومةً وبساطةً، تألقت ميغان ماركل بصيحة المكياج الترابي بلمسات خافتة برزت بشرتها السمراء المشرقة وملامحها الجذابة، حيث ارتكز مكياجها على القليل من ظلال العيون الترابية الباهتة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، واعتمدت الفاونديشن الموحد الخفيف والمناسب على لون بشرتها السمراء، وأنهت مكياجها بالغلوس الترابي الخفيف، كذلك اختارت تسريحة الكعكة العشوائية الناعمة مع الفرق الوسطي للغرة وإبقاء خصل ويفي من الغرة منسدلة على جانبي الوجه.

مكياج سموكي مع تسريحة ذيل الحصان

وفي إحدى مقابلاتها الإعلامية، تألقت ميغان ماركل بمكياج سموكي جذاب اختارت فيه ظلال العيون السموكي التي غمرت كامل جفن العين العلوي وبعض اللمسات البرونزية عند الطرف الخارجي للعين، مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اعتمدت مكياج البشرة البرونزي الذي أضاء جمال بشرتها بالبلاش البرونزي على تفاحة الخدين وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه النيود الطبيعي، كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المتوسطة بشعرها الويفي الطويل مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة مع الشعر.

مكياج نيود ناعم مع تسريحة الكعكة المصقولة

وفي أحد الاحتفالات الخاصة بيوم المرأة في كاليفورنيا، لفتت ميغان ماركل الأنظار بإطلالتها الجمالية المشعة نعومةً وأنوثةً، حيث اعتمدت صيحة المكياج النيود الطبيعي طبقت من خلاله ظلال العيون النيود فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع فوق جفن العين العلوي وطبقات الماسكرا البارزة على الرموش، وجاء مكياج بشرتها مخملياً ناعماً مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه النيود الطبيعي، كما اختارت تسريحة الكعكة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة.

مكياج برونزي لامع مع تسريحة الكعكة المنخفضة

وبإطلالة جذابة لها، تألقت ميغان ماركل بفستان أبيض نسَّقت معه مكياجاً برونزياً بلمسات لامعة وبراقة ارتكز على ظلال العيون البرونزية البراقة فوق جفن العين المتحرك مع القليل من الظلال السموكي والكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا المطولة للرموش، كذلك اعتمدت مكياج البشرة الموحد والناعم مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بالغلوس الطبيعي على الشفاه، وجاءت تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة لتكمل جمال إطلالتها.

مكياج طبيعي مع تسريحة الشعر الويفي

ومن إطلالاتها المفعمة طبيعيةً ونعومةً، اختارت ميغان ماركل مكياجاً طبيعياً برز جمالها وبشرتها السمراء، حيث طبقت القليل من ظلال العيون الوردية الخافتة فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، وبدت بشرتها خاليةً من مساحيق التجميل مع أحمر الشفاه الوردي الباهت، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الاكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.