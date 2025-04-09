أفضل 9 مشروبات للحفاظ على صحتك في الأجواء المتقلبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال الأجواء المتقلبة، يحتاج الجسم إلى مشروبات تساعد في ترطيبه وتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق، كما أن الطقس البارد يتطلب مشروبات دافئة تدفئ الجسم وتمنحه الطاقة، ومع ذلك توجد مجموعة من المشروبات التي تعد مثالية في جميع الفصول إذا تم تناولها بشكل معتدل، وأشارت خبيرة التغذية العلاجية شيماء خفاجي خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أن المشروبات الطبيعية مثل الماء والعصائر الطازجة تعد الأفضل في فصل الصيف، لأنها تعيد للجسم السوائل المفقودة وتساعد في تنظيم درجة حرارته، وأنه يجب تجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر في الأجواء الحارة، لأنها قد تسبب الجفاف وتؤدي إلى انخفاض الطاقة.

العصير الطبيعي

العصائر الطبيعية الطازجة، مثل عصير البرتقال أو التفاح، تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أنها تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وتعد بديلًا صحيًا للمشروبات الغازية.

الشاي الأخضر

من أكثر المشروبات المفيدة لصحة الجسم، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في محاربة الجذور الحرة، وتقوية المناعة، بالإضافة إلى أنه يساعد في تحسين عملية الهضم وزيادة معدلات حرق الدهون.

الزنجبيل مع الليمون

من أفضل الخيارات في الأجواء الباردة، حيث يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، ويعمل كمضاد للبكتيريا، كما أنه يساعد في تحسين عملية الهضم ويقلل من التهابات الحلق.

الحليب

من المصادر الغنية بالكالسيوم والبروتينات، ما يساعد في تقوية العظام والعضلات، كما أن الحليب يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تعزز صحة الجلد والشعر.

ماء جوز الهند

مشروب طبيعي غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله مثاليًا لترطيب الجسم بعد ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة.

الشاي الأسود

يحتوي على مركبات تساعد في تقوية القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية، ويمكن تناوله دافئًا في الأجواء الباردة ليمنح الجسم دفئًا إضافيًا ويزيد من اليقظة والتركيز.

عصير الرمان

من العصائر الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة وتحافظ على صحة القلب، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا التي تساعد في تعزيز صحة الفم.

ماء الورد

من المشروبات التي تساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج، يمكن تناوله كشراب بارد في الأجواء الحارة أو دافئًا في الأجواء الباردة ليمنح الجسم شعورًا بالراحة.

مغلي الأعشاب.. البابونج أو النعناع

الأعشاب مثل البابونج والنعناع من أفضل الخيارات التي يمكن تناولها في أي وقت من اليوم، فهي تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وتحسين الهضم، والتخفيف من التوتر والقلق.

وتُظهر الدراسات أن بعض المشروبات قد تسهم في تحسين الأداء العقلي والجسدي، خاصة في الطقس الحار، وقد أكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن الاختيار الصحيح للمشروبات له تأثير كبير في تحسين صحتنا العامة، من ترطيب الجسم إلى تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، وأضافت، أنه من الضروري أن نتجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، لأنها تؤدي إلى الجفاف وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري.