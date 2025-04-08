الامارات | أصالة في القرية العالمية: دبي بلد الحلم.. جمعتنا وأسعدتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت النجمة السورية أصالة دبي بأنها «كالصديقة الحلم التي تخرج لنا في الحياة، وتنهض بنا من كل الانكسارات»، مضيفة خلال حفلها الغنائي، الذي أحيته الليلة قبل الماضية، على المسرح الرئيس بالقرية العالمية، وسط جمهور كبير: «دبي جمعتنا وأسعدتنا، فهي بلد الحلم».

وبثوبها البنفسجي الفاتح أطلت أصالة خلال الحفل، لتمتع الجمهور بباقة من أغنياتها الجديدة والقديمة في حفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، التي نوعت فيها بين المصري والخليجي وكذلك الكردي.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الحفلات التي تقدمها القرية العالمية في موسمها الـ29، الذي يحتضن أروع الفعاليات الترفيهية والغنائية من جميع أنحاء العالم في قلب دبي، والذي يتيح للملايين تجارب ثقافية متنوعة وفريدة من نوعها.

طاقة جميلة

وأعربت النجمة السورية، خلال اللقاء الصحافي الذي سبق الحفل، عن سعادتها بالغناء في القرية العالمية بدبي، مشيرة إلى أن هذا الحفل يمنحها الشعور بالطاقة والطفولة، لاسيما أن الجمهور يحضر باكراً ويتحمل الوقوف لساعات بانتظار البدء.

وأضافت: «حضرت مجموعة من أصدقائي أيضاً إلى الحفل، لأنهم بحاجة لهذه الطاقة الجميلة، وشخصياً لم أقدم حفلات منذ فترة، لذا أنا متحمسة لتقديم العديد من الأغنيات، ومنها (فوق)، وكذلك (شكراً) التي قدمت خلال شهر رمضان المبارك في أكثر من مناسبة، وباتت مرتبطة بذكريات الناس الطيبة، وأصبحت هذه الأغنية صديقة لي»، وكشفت أصالة عن أنها تجهز لألبومها الجديد الذي يتضمن أغنيات مصرية واثنتين باللهجة اللبنانية، أما عن التحضير لحفل في الشام، فلفتت إلى أنه كان من المقرر أن تقدم حفلاً في مارس الماضي، ولكن أُجّل لظروف، معربة عن حماستها للحفل الذي تنتظره بحماسة والذي سيكون الصيف المقبل في مدينة بيروت، وآملة أن يتزامن هذا الحفل في لبنان مع إحياء آخر لها في سورية.

«شكراً» في البداية

واستهلت أصالة حفلها في القرية العالمية - التي تعد أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة - بأغنية «شكراً» التي ألهبت فيها حماسة الجمهور والحشود الذين رددوا كلمات الأغنية معها، لتقدم بعدها مجموعة من الأغنيات التي نوعت فيها بين الإيقاعات الهادئة والسريعة، علاوة على أغنية «صورة» ذات الإيقاع الهادئ، و«اشتقت لك»، لتعود وتلهب حماسة الجمهور مع الأغنيات ذات الإيقاع السريع ومنها «أكثر».

وحضرت الإيقاعات الخليجية في الحفل الذي امتد لما يقارب الساعة ونصف الساعة، إذ استعادت أصالة مجموعة من أعمالها الخليجية من بينها «روح وروح»، و«سواها قلبي»، و«ذاك الغبي».

فيض من المشاعر

وتألقت أصالة بتقديم أغنيات تحمل فيضاً من المشاعر، لاسيما حين دندنت «زينوا المرجة» التي تغنت بعدها بالشام، متسائلة عن موعد زيارتها المرتقبة لسورية والشام، وإن كانت ستتمكن من زيارتها في القريب أم لا، كما استعادت ذكرياتها الخاصة مع والدها من خلال أغنية «صندوق»، إذ تستعيد بكلماتها المواقف مع والدها ووالدتها وطفولتها وكذلك البيت الذي نشأت به.

ولم تتوقف النوستالجيا في هذا الحفل، إذ أعادت أصالة الجمهور إلى بعض أغنياتها القديمة التي لاقت رواجاً ونجاحاً كبيرين، منها «يا مجنون»، لينتهي حفلها مع الإيقاع السريع والأغنيات الحديثة والصاخبة ومنها «غلبان»، و«بنت أكابر» لتعود وتقدم مقطعاً من «ذاك الغبي» كأغنية ختامية.

صداقة باسم لغة الفن

خاطبت الفنانة أصالة جمهورها من على مسرح القرية العالمية، وشكرتهم على المحبة، وعلى اجتماعهم على المسرح من أجل مشاهدة الحفل، وأعربت عن حبها للصداقة، شاكرة الفنانة التركية إبرو غوندش على حضورها الحفل، مؤكدة على وجود صداقة تجمعهما باسم لغة الفن، رغم تباين اللغات.

90 دقيقة من الغناء والتفاعل والحماسة.. خلال حفل النجمة السورية.

أصالة:

• دبي كالصديقة التي تخرج لنا في الحياة، وتنهض بنا من كل الانكسارات.

• أحضّر لألبوم يتضمن أغنيات مصرية ولبنانية.. وأتمنى إحياء حفل قريباً في الشام.