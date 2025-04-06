5 طرق طبيعية لتجفيف حبوب الوجه دون آثار.. «رطبي بشرتك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني العديد من الفتيات من مشكلة ظهور حب الشباب، الذي يدفع الكثير منهن للحكة ومن ثم الالتهابات، ويلجأن لتجفيف حبوب الوجه كي يسُهل تقشيرها بدون ترك آثار، من خلال استخدم مستحضرات مناسبة لنوع البشرة لتجنب التسبب في تهيج البشرة أو جفافها، مع بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في الوصول للنتيجة المرجوة.

وتجفيف حبوب الوجه يتطلب اتباع بعض الخطوات والاحتياطات لضمان التخلص منها بشكل فعال دون التسبب في تهيج البشرة أو ظهور ندوب، ولكن احرصي على إنه إذا كانت الحبوب شديدة أو لم تتحسن حالتك، من الأفضل استشارة طبيب الجلدية للحصول على علاج موضعي مناسب.

طرق طبيعية لتجفيف حبوب الوجه

ويرصد «الوطن» طرق طبيعية لتجفيف حبوب الوجه، نقلًا عن الموقع الهندي boldskyK، فـ باتباع هذه الطرق، يمكن تجفيف الحبوب بشكل فعال مع الحفاظ على صحة البشرة.

قناع العسل:

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويمكنه ترطيب البشرة وتخفيف الالتهابات.

ضعي طبقة رقيقة من العسل على الحبوب واتركيها لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

قناع الطين:

الطين يمكن أن يساعد في امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وتجفيف الحبوب.

يمكنك استخدام الطين الطبيعي كقناع موضعي على الحبوب.

التنظيف اليومي للبشرة:

تأكدي من تنظيف وجهك يوميًا باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك، وذلك لإزالة الزيوت والأوساخ التي قد تسهم في تكوّن الحبوب.

تجنب المبالغة في غسل الوجه حتى لا يؤدي ذلك إلى جفاف البشرة، مما قد يزيد من إنتاج الزيت.

استخدام كريمات تحتوي على الريتينويد:

هذه الكريمات تساعد في تقشير الجلد بلطف، مما يساهم في تقليل انسداد المسام وبالتالي تقليل الحبوب.

يُفضل استخدامها تحت إشراف طبي.

اتباع نظام غذائي صحي:

تجنب الأطعمة التي تحتوي على سكريات مكررة أو دهون مشبعة، لأنها قد تزيد من إفراز الزيوت في البشرة.

احرص على تناول الطعام الغني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة مثل الأطعمة الغنية بفيتامين A وE.