الامارات | تحذير لمرضى التهاب الأنف التحسسي.. انتبهوا خلال قيادة السيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر خبراء نادي السيارات الألماني أصحاب التهاب الأنف التحسسي، مشيرين إلى أنه قد يهدد سلامة القيادة، إذ إن غلق العينين أثناء نوبة العطس بضع ثوانٍ يؤدي إلى قيادة السيارة دون رؤية الطريق لمسافة 13 متراً تقريباً عند القيادة بسرعة 50 كلم/س؛ ما يرفع خطر وقوع حادث.

وأضافوا أن بعض الأدوية المعالجة لالتهاب الأنف التحسسي المتاحة دون وصفة طبية يمكن أن تؤثر بالسلب على قدرة المريض على قيادة السيارة؛ لأنها تسبب الشعور بالنعاس.

ولتجنب هذا الخطر، ينبغي لمرضى التهاب الأنف التحسسي تجنب قيادة السيارة خلال موسم انتشار حبوب اللقاح قدر الإمكان، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فيراعى تغيير فلتر حبوب اللقاح في مكيف هواء السيارة بانتظام، مرة واحدة على الأقل في السنة مع بداية موسم الربيع.

وينبغي قراءة النشرة الداخلية للدواء أو طلب المشورة الطبية قبل تناول الدواء.

ومن الضروري إبقاء النوافذ مغلقة عند المرور بمناطق تحتوي على مستويات عالية من حبوب اللقاح.

يشار إلى أن التهاب الأنف التحسسي المعروف أيضاً باسم «حمى القش» هو حالة طبية تحدث بسبب استجابة جهاز المناعة بصورة مبالغ فيها تجاه مسببات الحساسية في الهواء، وتتمثل الأعراض في سيلان الأنف أو انسداد الأنف والعطس والاحمرار والحكة وتورم حول العيون وزيادة إفرازات الدموع.