مكياج البشرة المضيئة يعود بقوة في صيف 2025: إليكِ طريقة تطبيقه خطوة بخطوة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 08:53 صباحاً - برزت صيحة البشرة المضيئة أو Dewy Skin بقوة هذا الموسم، لتتربّع على صيحات مكياج صيف 2025. هذه الصيحة ليست جديدة، لكنها تعود هذا الموسم بأسلوب أكثر عصرية، يعتمد على منتجات بتركيبة مرطّبة، وخفيفة الوزن، وذات تأثير متلألئ يمنح البشرة بُعداً حقيقياً من الإشراق من دون أن تبدو لامعة بشكل مزعج أو دهني؛ مما يعكس صحة البشرة وتوهُّجها الطبيعي.

مكياج البشرة المضيئة هو أكثر من مجرد صيحة. إنه أسلوب حياة يعكس ثقة المرأة بجمالها الطبيعي. في صيف 2025، كوني على الموعد مع إشراقة لا تشبه سواها، وامنحي بشرتكِ البريق الذي تستحقه بخطوات بسيطة وفعّالة.

في الآتي، تقدّم لك «الخليج 365» خطوات تطبيق مكياج البشرة المضيئة لصيف 2025 بأسلوب احترافي، ونصائح أساسية للحفاظ على هذا اللوك المتوهّج في ظل حرارة الصيف المرتفعة.

ما هو مكياج البشرة المضيئة؟

من عرض ستيلا ماكارتني Stella Mccartney- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

مكياج البشرة المضيئة أو Dewy Skin، هو أسلوب جمالي يعكس إشراقة البشرة وصحتها. يرتكز على إبراز الترطيب الطبيعي للبشرة وإضفاء لمسة إشراقة صحّية ومتألقة. على عكس المكياج المات الذي يمنح تغطيةً مطفأة وخالية من اللمعان؛ فإن إطلالة المكياج المضيء تعزّز من نعومة البشرة ولمعانها الطبيعي، كأنّها نضِرة من الداخل؛ مما يجعلها تمنح المرأة إشراقاً طبيعياً ولمسة شبابية لا تُقاوَم.

لماذا يعود مكياج البشرة المضيئة في صيف 2025؟

في ظل التحوُّل نحو الجمال الطبيعي واللمسة الخفيفة في المكياج، أصبحت صيحة البشرة المضيئة، الخيارَ المثالي لعاشقات الجمال والباحثات عن إطلالة شبابية تعكس صحة البشرة وتوهُّجها الطبيعي في فصل الصيف. هذا المكياج، يوفّر العديد من المزايا، إليكِ أبرزها:

يمنح البشرة مظهراً حيوياً يشعّ نضارةً.

يليق بجميع أنواع البشرة (مع التعديلات المناسبة) سهلة التطبيق ومناسبة لجميع الإطلالات، سواء النهارية الكاجوال أو المسائية الرسمية.

لا يتطلب اسخدامَ الكثير من مستحضرات المكياج.

يناسب الأجواء الحارة في الصيف.

خطوات تطبيق مكياج البشرة المضيئة لصيف 2025

عند تطبيق مكياج البشرة المضيئة، لا مكان للبشرة المطفأة أو التغطية الثقيلة؛ بل كلّ التركيز على الترطيب، الإشراق، والتألُّق الطبيعي. إليكِ طريقة تطبيق هذا المكياج خطوة بخطوة، وبأسلوب احترافي وسهل، وكيفية اختيار مستحضرات التجميل المناسبة؛ للحفاظ على وهجكِ طوال اليوم من دون أن تبدو بشرتكِ دهنية أو لامعة بشكل مزعج.

رطّبي بشرتكِ بالمرطّب المناسب

ابدأي بتنظيف البشرة باستخدام غسول لطيف يناسب نوعها، ثم طبّقي سيروم بحمض الهيالورونيك الذي يعزّز الترطيب من الداخل. لا تهملي استخدام مرطّب بتركيبة خفيفة ومغذّية غنيّة بمضادات الأكسدة وفيتامين "ج" C؛ فهو خطوة أساسية لتحقيق قاعدة ناعمة ومضيئة للمكياج.

البرايمر المضيء لبشرة متوهّجة

اختاري برايمر مضيئاً، يحتوي على جزيئات ناعمة تعكس الضوء وتعطي مظهراً مخملياً للبشرة. وزّعيه على كامل وجهكِ مع التركيز على مناطق الجبهة، والأنف، وأعلى الخدّين.

كريم الأساس لتوحيد لون البشرة

تجنّبي تركيبات كريم الأساس الكثيفة والمطفأة. بدلاً عنها، اعتمدي على كريم أساس بتركيبة مشرقة أو مرطّبة. اختاري درجة تتناسب تماماً مع لون بشرتكِ؛ للحصول على توحيد مثالي من دون مبالغة.

الكونسيلر لإخفاء الشوائب

اختاري كونسيلر بتركيبة خفيفة ومضيئة، وطبّقيه تحت العيون أو على البقع الداكنة فقط. الهدف هو الحفاظ على إشراقة البشرة، وليس إخفاء كلّ ما فيها من تفاصيل.

الهايلايتر الكريمي لإضاءة البشرة

اختاري هايلايتر كريمي بلون ذهبي ناعم أو لؤلؤي، وطبّقيه على النقاط العالية في الوجه: أعلى عظمتي الخد، جسر الأنف، الزاوية الداخلية للعين، وعظمة الحاجب. امزجيه بأطراف الأصابع لتندمج اللمعة مع البشرة بسلاسة.

البلاشر الكريمي لتأثير طبيعي

لإضفاء الحيوية على الإطلالة، استخدمي بلاشر كريمي بلون وردي أو خوخي ناعم. وزّعيه بخفة على تفاحتي الخد مع التربيت لتأثير طبيعي يشبه احمرار الخدود الطبيعي بعد نزهة صيفية.

رذاذ تثبيت بتركيبة مرطّبة

للحفاظ على مظهر البشرة المضيئة، تجنّبي استخدام البودرة إلا عند الحاجة. بدلاً عنها، رشّي رذاذ تثبيت بتركيبة مرطّبة؛ مما يحافظ على الترطيب ويمنح لمسة نهائية برّاقة.

لون أحمر الشفاه المناسب

من عرض رامي العلي Rami Al Ali- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

عندما تعتمدين مكياج البشرة المضيئة، لا يكفي أن تكون بشرتكِ مشرقة ومتوهّجة فحسب؛ بل يجب أن يتناغم كلّ عنصر في إطلالتك، بخاصة أحمر الشفاه؛ ليُكمل الصورة ويعكس جمالكِ الطبيعي. ولأن هذا المكياج يحمل طابعاً ناعماً؛ فإن أحمر الشفاه يجب أن يُكمّل هذه النعومة من دون أن يُنافسها. اختيار اللون الخاطئ، كأن يكون قوياً جداً أو داكناً بحِدّة، قد يُضعف من جمالية اللوك بالكامل. إليكِ طريقة اختيار أفضل درجات أحمر الشفاه للبشرة المضيئة، بالإضافة إلى طرق تطبيقه بثبات وأناقة؛ لتتألّقي بإطلالة صيفية لا تشوبها شائبة.

النيود الوردي: مثالي للإطلالات اليومية، يُضفي لمسة أنثوية ناعمة تتناغم مع توهُّج البشرة من دون أن تُخفيها.

الخوخي الدافئ: لون صيفي منعش، يُعزّز إشراقة البشرة ويمنح الشفاه مظهراً طبيعياً لكن جذّاباً.

الوردي المائل للترابي: اختيار مثالي للسهرات، يوازن بين الرقة والعمق، ويمنح الشفاه لوناً غنيّاً من دون أن يكون صارخاً.

الأحمر البطيخي: لإطلالة أكثر جرأة في الصيف، الأحمر البطيخي يُعَدّ بديلاً عصرياً للأحمر الكلاسيكي، وينسجم بشكل رائع مع البشرة الندية.

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أفضل النصائح لتثبيت مكياج البشرة المضيئة