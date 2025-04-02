صبغات شعر من وحي جيجي حديد: جددي إطلالاتك بأجمل الألوان الشبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:54 صباحاً - لطالما كانت جيجي Gigi Hadid حديد، عارضة الأزياء العالمية وأيقونة الموضة، مصدر إلهام للنساء حول العالم بإطلالاتها المتجددة، التي تعكس جرأتها ورؤيتها العصرية في عالم الجمال. ولم يقتصر تأثيرها على أسلوبها في تنسيق الأزياء أو مكياجها الساحر فحسب، بل امتد ليشمل أيضاً لون شعرها، الذي لطالما شكّل علامة فارقة في إطلالاتها. فمن الأشقر الذهبي الكلاسيكي إلى الدرجات الفاتحة الجريئة، ومن الأشقر البلاتيني إلى البني الدافئ، استطاعت جيجي حديد أن تتنقل بين مختلف ألوان الشعر بأسلوب عصري وأنيق، لتصبح مرجعاً لكل امرأة تبحث عن تغيير جذاب يعكس شخصيتها ويواكب أحدث الصيحات.

ومن "الخليج 365" نستعرض لك أجمل صبغات الشعر التي اعتمدتها جيجي حديد، فإذا كنتِ تفكرين في تجديد لون شعرك وتبحثين عن إلهام أنيق وعصري، فجيجي حديد هي بلا شك النموذج المثالي لاختيار لون صبغة يبرز جمالك بأسلوب راقٍ ومتجدد.

تابعي القراءة إذاً لتكتشفي أبرز خيارات صبغات الشعر المستوحاة من جيجي حديد، لاعتمادها بأسلوب يلائم شخصيتك وإطلالاتك الخاصة!

صبغة الشعر الرمادي الفاتح

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اتجهت إطلالات جيجي حديد في الآونة الاخيرة نحو ألوان صبغات الشعر الرمادي الفاتح واللماع الذي يتناسب بشكل لافت مع بشرتها. هذه الصيحة اختارتها بعد أن تألقت بصبغات الشعر الأشقر والمتدرج على الظهر بتموجات ذهبية ومشرقة سحرتنا مع إسدال الخصل الطويلة والويفي على الجبين، مع الحفاظ على ملامح البشرة لمنحها إطلالة متمردة وخارجة عن المألوف. ومع هذا اللون المائل إلى الفضي اللامع بصبغة شعرها، اعتمدت جيجي حديد تسريحة شعر من وحي زمن الخمسينيات من القرن العشرين، الذي تربّعت على عرشه مارلين مونرو، وجرأة الألوان المعدنيّة المتناقضة التي تعكس الرؤية المستقبليّة في الموضة.

صبغة الشعر البلاتيني المشرق

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واشتهرت جيجي حديد بالشعر البلاتيني بتدرجات منوعة وجذابة، وفي مهرجان كان السينمائي Cannes film festival بدورته الـ76 تحديداً، اعتمدت صبغة الشعر البلاتيني المشرق من جذور الشعر إلى أسفله بالكامل من خلال لون أشقر بلاتيني موحد ومضيء، وقد نسقت معه تسريحة شعر ويفي بشعرها الطويل مع الغرة الجانبية المرتفعة عن الجبين بأسلوب منسدل وأنيق مع الشعر، هذا اللون من الصبغة يليق كثيراً على ملامح جيجي حديد حيث يعد جريئاً ويتناسب مع ملامحها الأوروبية الجذابة.

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صبغة الشعر الأشقر الكشميري

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وفي إحدى صيحاتها الجمالية، استبدلت جيجي حديد شعرها البلاتيني الطويل بلون أكثر نعومة ودفئاً، وهو اللون الأشقر الكشميري مع قصة الشعر الكاريه المالسة، والذي يعِد بتجربة تصفيف أسهل وأكثر جاذبيةً. حيث شوهدت في مدينة نيويورك، وهي تعرض قَصّتها ولون شعرها الجديدين، وهو لون مضيء أغمق قليلاً من شعرها البلاتيني السابق. هذا التحول الأنيق لا يشير فقط إلى تغيير في مظهرها، بل يعكس أيضاً الانتقال إلى سحر الخريف المريح، مع أجواء من الأناقة والعصرية. ويعتبر خبراء التصفيف العالميون أنه مع لون الشعر الأشقر الكشمير، قد تحصلين على مظهر مختلط بشكل جميل، حيث يضمن النسيج الدقيق للخصلات البارزة وإعادة نمو الشعر بشكل رائع، مما يساعد في الحفاظ على جودته وصحته.

صبغة الشعر الكستنائي الناعم

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ومن الوان الشعر التي اعتمدتها جيجي حديد صبغة الشعر الكستنائي الناعم والبارز لخصلات الشعر المموجة، حيث اختارت هذه الصيحة خلال تواجدها في عرض أزياء CFDA Fashion Awards عام 2027، مع تسريحة الشعر المموج المنسدل على الأكتاف، وقد لاقت هذه الصبغة كثيرًا على جمال جيجي حديد وبدت فيها مشعة أنوثة وشباباً، خاصة وأنها من الألوان التي تناسب صاحبات البشرة البيضاء ويمكن للكثير من الشابات اعتمادها خاصة في فصل الصيف.

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صبغة الشعر البني الداكن

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ومن أجمل إطلالاتها الجمالية، تألقت جيجي حديد بصبغة الشعر البني الداكن الذي أعطاها طابعاً جذاباً مع تسريحة الشعر المبلل المسرح بالكامل إلى الخلف، وقد نسقت مع لون شعرها هذا مكياجًا برونزيًا مشرقًا بنغمات لامعة برزت جمالها وملامحها الأوروبية بأسلوب جذاب خاص مع أحمر الشفاه الكرزي الداكن.