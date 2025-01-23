الامارات | «دبي للثقافة» تستقبل وفداً رفيع المستوى من سيشيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد رفيع المستوى من جمهورية سيشيل مقر هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في حي دبي للتصميم، وجاءت هذه الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وسيشيل، وتماشياً مع أهداف برنامج مكتب التبادل المعرفي الحكومي، الرامية إلى إبراز جهود الجهات الحكومية المحلية على المستوى العالمي، وترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً للإدارة والتطوير الحكومي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المحلية في مختلف المجالات، ومشاركتها مع أكثر من 41 دولة منضوية تحت مظلة البرنامج.

وخلال الزيارة، التقى وفد سيشيل، الذي ضم كلاً من وزيرة الشباب والرياضة والأسرة، ماري سيلين زيالور، ووزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة، ديفيكا فيدوت، وممثلين عن المجالس الشبابية والوزارات وخبراء من قطاعات مختلفة مع نخبة من قيادات الهيئة، وبحثوا معهم سبل توطيد الروابط الثقافية وتبادل الخبرات والمعارف، وإمكانات تطوير برامج التبادل الثقافي بين الطرفين.

وقدّم فريق «دبي للثقافة»، لأعضاء الوفد عرضاً شاملاً حول أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة ودورها في إدارة أكثر من 14 مشروعاً استراتيجياً على مستوى دبي، ما مكنها من تصدر المؤشرات العالمية المتخصصة في القطاع الثقافي والإبداعي، ومن أبرزها «مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية»، ما أسهم في تعزيز ريادة الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، كما تعرف الوفد إلى أفضل الممارسات التي تتبعها «دبي للثقافة» في مجالات تطوير المجتمع، وريادة الأعمال، وتمكين ودعم الشباب وأصحاب المواهب الإبداعية وتوسيع مشاركتهم في المشاريع والبرامج وكافة التي تنظمها الهيئة بهدف تحفيزهم على الإسهام في إثراء المشهد الثقافي المحلي.