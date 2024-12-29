الامارات | أداة «ثورية» تميز المصابين بأمراض القلب.. حتى قبل الأعراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستطيع أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في بريطانيا تمييز الأشخاص المصابين بأمراض القلب حتى قبل ظهور الأعراض عليهم.

وتقوم الأداة الثورية بفحص سجلات الطبيب العام للبحث عن «أعلام حمراء» أو إشارات خطر، والتي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان مريض عرضة لخطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

وقال الكابتن السابق بالجيش جون بينجلي، الذي شارك في التجربة، إنه «ممتن حقاً» لاكتشاف إصابته بالرجفان الأذيني.

وقال بينجلي إنه يتناول الآن «حبتي دواء يومياً» فقط لتقليص الخطر المرتفع من إصابته بسكتة قد تكون مميتة.

يشار إلى أن الرجفان الأذيني هو حالة قلبية تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم وسريعاً في كثير من الأحيان، ويكون الأشخاص المصابون به أكثر عرضة للإصابة بالسكتة.