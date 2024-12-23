الامارات | حيلة غريبة: زوجان تطلقا 12 مرة خلال 43 عامًا للحصول على تعويضات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يخضع زوجان نمساويان تزوجا وانفصلا عن بعضهما البعض 12 مرة خلال الـ 43 عامًا الماضية للتحقيق حاليًا بتهمة الاحتيال المالي.

وتحقق الشرطة في فيينا، النمسا، حاليًا في قضية غريبة لزوجين تزوجا ثم انفصلا 12 مرة على مدار 43 عامًا من أجل الاستفادة من ثغرة قانونية سمحت لهما بتلقي مبالغ كبيرة من المال. ويشتبه في أن الزوجين المسنين رتبا كل طلاق على الورق فقط حتى تتمكن الزوجة من الحصول على تعويض الأرملة البالغ (28300 دولار) التي مُنحت لها بعد وفاة زوجها الأول في عام 1981. واستغل الطرفان ثغرة في التشريع النمساوي تسمح للأرامل بالاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة طالما لم تكن متزوجة. وبما أنه كل عامين ونصف العام، كان من المقرر أن تتلقى 2.5 ضعف معاش الأرملة السنوي، كانت كل ثلاث سنوات أو نحو ذلك تتطلق من زوجها الثاني حتى تتمكن من الحصول على المال، ثم يتزوجان مرة أخرى. ولم تظهر حيلة الزوجين إلا في مايو 2022 عندما رفض معهد التأمين على المعاشات التقاعدية منح معاش الأرملة مرة أخرى، على الرغم من طلاقها الثاني عشر من زوجها الثاني. وكشف تحقيق بسيط أن الزوجين كانا يتطلقان ثم يتزوجان بسرعة كل ثلاث سنوات في المتوسط، تمامًا عندما كان من المفترض أن تتلقى المرأة مكافأة نهاية الخدمة.

وكشف تحقيق أجرته إدارة التحقيقات الجنائية في جراتس أنهما كانا يعيشان معًا في نفس المنزل. ووفقًا لجيرانهما، الذين لم يكن لدى معظمهم أي فكرة عن عادة الطلاق، فقد كانا زوجين نموذجيين ولم ينفصلا أبدًا. و يواجه الزوجان محاكمة بتهمة الاحتيال، حيث زعم المدعون أنهما حصلا على (341 ألف دولار) كتعويضات نهاية الخدمة على مدار السنوات الـ43 الماضية.

ومن الجانب المشرق، كما يذكر موقع "أوديتي" لم تعترف السلطات النمساوية بالطلاق الثاني عشر للزوجين، لذا سيواجه الزوجان الاتهامات معًا.