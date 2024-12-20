الامارات | نجوم «إكس فاكتور»: دبي مدينة الأحلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجربة استثنائية جديدة، خاضها متسابقو برنامج «إكس فاكتور دبي» على شاشة تلفزيون دبي، في زيارتهم التي نظمها تلفزيون دبي إلى مقر «سامسونغ غلف للإلكترونيات» الشريك التقني، في مدينة دبي للإعلام، لاستكشاف مقاطع الترفيه والتقنيات المتطورة، ولقاء الجمهور الذي احتشد في قاعة «سمارت ثينغس هوم»، للقاء المشتركين السبعة، وذلك بعد سلسلة من الجولات التعريفية التي قادتهم إلى مناطق عدة في دبي، التي اعتبروها مدينة الأحلام.

تجارب لا تنسى

في السياق نفسه، كشفت المشتركة المصرية، حبيبة نسيم، عن سعادتها بخوض هذه التجربة الجديدة ولقاء الجمهور، قائلة: «سعدت كثيراً بزيارة العديد من الأماكن الترفيهية والسياحية في دبي، مثل حديقة التماسيح و(كانتين إكس)، ومنطقة (سيتي ووك)، وصولاً إلى ألق الوقوف أخيراً على خشبة مسرح (دبي فيستيفال سيتي مول)، وغيرها من الأماكن التي استقبلنا فيها الجمهور بحفاوة بالغة». وحول وقوفها في «منطقة الخطر» في الحلقة السابقة، لفتت حبيبة إلى أن هذه التجربة، رغم صعوبتها، أسهمت في دفعها للمواظبة على تمارين الأداء، والاستفادة من ملاحظات لجنة التحكيم بشكل أكبر.

من جانبه، رأى المشترك العراقي، برهم، أن وقوفه على خشبة مسرح «إكس فاكتور دبي» في الهواء الطلق، من أهم المحطات الفارقة في مشواره الفني، متابعاً «لم أكن أتوقع التفاعل الكبير من قبل فئات الجمهور المتنوعة التي حضرت العرض، وهذا ما يشعرني بسعادة وفخر، ولا يسعني إلا أن أشكر جميع القائمين على هذا البرنامج، وإدارة تلفزيون دبي، على منحي هذه الفرصة الذهبية التي أتمنى أن أكون فيها عند حسن ظن الجمهور».

المتسابق ناصر المشاري قال إن مشاركته في هذا البرنامج تعتبر فوزاً حقيقياً لموهبته، لافتاً إلى فخره بالثقة التي قدمها له الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، مؤكداً أن جميع الأصوات المتنافسة على الصدارة مؤهلة باقتدار لحمل لقب «إكس فاكتوردبي».

تمارين مكثفة

أما المشتركة المصرية روان الثلاثي، فقالت: «تعلمنا الكثير من أعضاء لجنة التحكيم والفريق الفني المشرف على التدريبات الصوتية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمهارات الصوتية في ما بيننا، الأمر الذي ساعدني كثيراً على تجاوز رهبتي من لقاء الجمهور مباشرة ليمنحني بالتالي حماسة ورغبة أكبر في تقديم أفضل ما لديّ»، وحول جولاتها في أماكن متفرقة من دبي، عبّرت روان عن سعادتها بالزيارات الخارجية التي تعرفت خلالها إلى أهم معالم المدينة التي اعتبرتها «هي فعلاً كوكب آخر».

صقل المواهب

بدوره، قال المشترك الأردني هاشم الرقاد: «لولا مشاركتي في هذا البرنامج لما تعرفت إلى أصدقائي المشتركين، ولما استطعت بالاعتماد على خبرة النجوم، راغب علامة وفايز السعيد ورحمة رياض، صقل موهبتي الصوتية، وذلك على الرغم من تجاربي السابقة والناجحة في المجال»، وأضاف «سعيد بأن تكون انطلاقتي الحقيقية من مدينة دبي، التي قدمت لي الكثير، تماماً كما قدمت لنجوم كثر بريقاً فنياً استثنائياً».

مواكبة دائمة

في حديثه مع «الإمارات اليوم»، أكد مدير تلفزيون دبي، الإعلامي الإماراتي أحمد عبدالله، أن الشراكات الاستراتيجية التي نجحت «دبي للإعلام» في إبرامها مع مهرجان دبي للتسوق احتفالاً بعامه الـ30، وشراكتها التقنية القديمة والراسخة مع «سامسونغ غلف للإلكترونيات»، تأتي بالتوازي مع النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه برنامج «إكس فاكتوردبي» من خلال استقطابه أهم الأصوات العربية الشابة لتقديمها للجمهور العربي أولاً عبر شاشته، ولاحقاً عبر العروض المباشرة في «دبي فيستيفال سيتي مول». وتابع «عندما نتحدث عن هذه النوعية من الشراكات التقنية، فنحن نتحدث عن علاقة طويلة الأمد ومستدامة مع قنوات مؤسسة دبي للإعلام التي نجحت في دعم العديد من البرامج الجماهيرية الرائدة، وأسهمت كوسيلة ناجحة في جذب شرائح واسعة من جمهور الشباب المحب والمتابع لآخر صيحات التقنية والأجهزة الحديثة».

وحول تقديم حلقات «إكس فاكتور دبي» لجمهور مهرجان دبي للتسوق، وصف مدير تلفزيون دبي هذه الخطوة بالرائدة، لما أتاحته من فرصة لمتابعة حلقات البرنامج مباشرة أمام جمهور موسع، وإسهامها في الكشف عن المواهب الكامنة لدى المشتركين.