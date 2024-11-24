القاهره - الخليج 365
تعامل مع مخاوف العمل والصحة طوال الأسبوع. عائق الأوراق أو السفر أو الاتصالات يعيقك هذا الأسبوع. انعطف ، التفاف حول العقبات ، أنجز المهمة. أو كن ذكيا ، واعمل بجد للأيام المقبلة. لكن العمل وحده لن يفيد ، عندما يكون التعاون مفقودا في المناطق المالية والحسية. حياتك المهنية و أو سمعتك تتحسن ، خاصة في منتصف الأسبوع تقريبا ، كن طموحا ، اصعد السلم. المسرات الاجتماعية والتفاؤل تملأ الأيام ، لكن لا تسعى إلى العلاقة الحميمة العميقة. الراحة والتراجع عندما تكون مجانية. الكاريزما الخاصة بك والحظ ترتفع في أواخر هذا الأسبوع
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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