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توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024

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القاهره - الخليج 365

الرومانسية والجمال والمتعة والإبداع والمخاطرة تملأ أيامك ، فأنت في سلسلة انتصارات الآن ، الجوزاء. يقبل الأطفال اتجاهك ، ويظهرون جانبهم الساحر. قد تقع في حب بعض الأصدقاء الآن ، إذا كنت تواعد أحد الوالدين. النتيجة تبدو جيدة. تنتظر الحياة المنزلية الدافئة والواسعة العديد من الجوزاء ، متزوجين أو عازبين. ومع ذلك ، لا تقفز إلى الحب أو الديون أو الاستثمارات في الوقت الحالي. تقدم حياتك المهنية وسمعتك فرصتين وتحديا واحدا. تلتقي آمالك وشعبيتك بخيبة أمل خفيفة في عطلة نهاية الأسبوع ، ومع ذلك يأتي النجاح الحلو

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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