توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024

الرومانسية والجمال والمتعة والإبداع والمخاطرة تملأ أيامك ، فأنت في سلسلة انتصارات الآن ، الجوزاء. يقبل الأطفال اتجاهك ، ويظهرون جانبهم الساحر. قد تقع في حب بعض الأصدقاء الآن ، إذا كنت تواعد أحد الوالدين. النتيجة تبدو جيدة. تنتظر الحياة المنزلية الدافئة والواسعة العديد من الجوزاء ، متزوجين أو عازبين. ومع ذلك ، لا تقفز إلى الحب أو الديون أو الاستثمارات في الوقت الحالي. تقدم حياتك المهنية وسمعتك فرصتين وتحديا واحدا. تلتقي آمالك وشعبيتك بخيبة أمل خفيفة في عطلة نهاية الأسبوع ، ومع ذلك يأتي النجاح الحلو