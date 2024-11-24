الامارات | صورة تذكارية في الصين من قلب دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من لحظة اجتياز البوابة الذهبية المزخرفة، يشعر الزائر بأنه انتقل في الزمان والمكان. رحلة تبدأ بغمضة عين من دبي إلى أحد شوارع وأسواق الصين. إنها رحلة مغرية لاختبار تجربة آسيوية أصيلة بكل تفاصيلها، توفرها الوجهة الجديدة في «دبي مول»، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم. كل شيء مبهر بين كل هذه التفاصيل، فمن أزهار الأشجار الشهيرة، وصولاً إلى حيوية الهندسة المعمارية التي تتزين بصنوف الأقمشة، لتقودك الروائح إلى أطباق لا تعد ولا تحصى. مغرية فكرة أن تلتقط صورة تذكارية في الصين وأنت في قلب دبي.