الامارات | دبي مزدحمة بالفرح والفعاليات بعيد الاتحاد الـ 53

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دبي عن جدول فعاليات مزدحم في مختلف أنحاء المدينة بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، حيث تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة متنوّعة من الفعاليات والأنشطة من 28 نوفمبر حتى الثالث من ديسمبر المقبل، بدءاً من عروض الألعاب النارية المبهرة، ومروراً بالتجارب الثقافية التي لا يمكن تفويتها، والباقات الحصرية في أشهر الفنادق والمعالم السياحية، والعروض الترويجية المذهلة، وفعاليات الترفيه الحي الممتعة، والأنشطة الرياضية المميزة، ووصولاً إلى تجارب تناول الطعام.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نحتفل بعيد الاتحاد الـ53 للإمارات، لتسليط الضوء على المسيرة الناجحة والإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ونستذكر كذلك الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، الذين تمكّنوا من خلال رؤيتهم الحكيمة من الوصول بدولتنا إلى ما هي عليه الآن، حيث تحولت في 53 عاماً فقط إلى دولة مزدهرة وذات تأثير عالمي، وموطن لأكثر من 200 جنسية، وإننا نقدّم لسكان دبي وزوّارها، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات بمناسبة عيد الاتحاد، فرصة التعرف إلى تراث دولة الإمارات النابض بالحياة، والمشاركة في العديد من الفعاليات الرائعة التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة، من الحفلات الموسيقية والفعاليات العائلية، إلى التجارب الثقافية وعروض التسوق وغيرها الكثير».

وتتألق سماء دبي بالعديد من عروض الألعاب النارية، وستكتسي مراكز التسوّق والمباني والشواطئ والمعالم السياحية في جميع أنحاء دبي بألوان العلم الإماراتي، وتسهم الأعمال الفنية الرائعة وعروض الإضاءة المبهجة في إضافة المزيد من الحيوية إلى أجواء المدينة، إضافة إلى جدول كبير من العروض الفنية والحفلات الموسيقية لكبار الفنانين من الوطن العربي والعالم.