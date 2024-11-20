الامارات | بوفون يتغلب على الاكتئاب بـ«الفن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أيقونة حراسة المرمى، الإيطالي جانلويجي بوفون، إنه عانى الاكتئاب أثناء اللعب مع يوفينتوس الإيطالي، مشيراً إلى أن الرسم ساعده في التغلب على المرض.

وصرّح بوفون (46 عاماً) لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أمس، بأنه رفض تناول العقاقير خوفاً من إدمانها، لكنّ معالجاً نفسياً نصحه بالنظر إلى ما هو أبعد من كرة القدم.

وأوضح الحارس الإيطالي: «لقد ذهبت للمعالج النفسي ثلاث أو أربع مرات فقط، لكنه قدم لي نصيحة قيّمة، وهي ضرورة تنمية اهتمامات أخرى، وعدم التركيز بالكامل على كرة القدم».

أضاف بوفون: «في ذلك الوقت اكتشفت شغفي بالرسم، ذهبت إلى معرض للفن الحديث والمعاصر في تورينو، حيث كان هناك معرض لـ(مارك) شاجال».

وتابع: «لقد وقفتُ أمام لوحته (المشي) مدة ساعة.. إنها لوحة بسيطة تظهر شاجال وزوجته بيلا وهما يمسكان بيدي بعضهما بعضاً ولكنها تطير، لقد عدت للمعرض في اليوم التالي».

وأشار حارس مرمى يوفينتوس والمنتخب الإيطالي السابق، إلى أنه بدأ في رؤية المعالج بعد أن وصل إلى نقطة منخفضة في نهاية عام 2003.

واعترف بوفون بأنه أصيب بنوبة ذعر قبل أحد لقاءات الدوري الإيطالي، ثم عرض عليه المدرب، إيفانو بوردون، إعفاءه من المشاركة في المباراة.

لكن بوفون رفض حيث قال: «قلت لنفسي: إذا لم تلعب هذه المباراة، فسيشكل ذلك سابقة، ولن تتمكن من اللعب مرة أخرى».

واختتم بوفون حديثه قائلاً: «كانت حياتي حقاً مثل هذا السقوط والنهوض.. لقد ارتكبت أخطاء، مثل أي شخص آخر، ولم أُخفِها أبداً».

ويتصدّر بوفون قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب إيطاليا.