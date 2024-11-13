الامارات | كيف يؤثر الوزن الزائد على صحة الرئة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الوزن الزائد والسمنة ليسا مشكلتين جماليّتين فقط، بل لهما آثار سلبية واسعة النطاق على صحة الجسم، بما في ذلك الرئتين.

زيادة الضغط على الحجاب الحاجز يؤدي تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية إلى زيادة الضغط على الحجاب الحاجز، العضلة التي تفصل بين التجويف الصدري والتجويف البطني، مما يقلل من قدرته على الحركة ويؤثر على عملية التنفس، وفق "فيستي. رو"

التهاب مزمن: يؤدي الوزن الزائد إلى التهاب مزمن في الجسم، بما في ذلك الرئتين، مما يضعف وظيفتها ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

تضيق الممرات الهوائية: قد يؤدي الوزن الزائد إلى تضيق الممرات الهوائية، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة ويؤدي إلى ضيق التنفس، خاصة أثناء بذل المجهود.

زيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة: الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة مثل الربو، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وتوقف التنفس أثناء النوم.

تدهور جودة الحياة: يؤثر صعوبة التنفس بشكل كبير على جودة الحياة، حيث يجعل ممارسة الأنشطة اليومية صعبة ويؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

ما هي أعراض مشاكل التنفس المرتبطة بالسمنة؟

ضيق التنفس عند بذل مجهود

الشخير

الشعور بالتعب والإرهاق بسرعة

السعال المزمن

صعوبة في النوم

كيف يمكن للوزن الزائد أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

الالتهاب المزمن: كما ذكرنا سابقا، يؤدي الوزن الزائد إلى التهاب مزمن في الجسم، بما في ذلك الرئتين، وهذا الالتهاب المزمن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

التغيرات الهرمونية: يرتبط الوزن الزائد بزيادة في هرمون الإستروجين، والذي قد يلعب دورًا في تطور بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة.

كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟

إنقاص الوزن: تعتبر خسارة الوزن هي الخطوة الأولى والأهم لتحسين وظائف الرئة.

ممارسة الرياضة بانتظام: حتى التمارين الخفيفة يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الرئة وتقليل الالتهاب.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن: يساعد على خسارة الوزن والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

الابتعاد عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة بشكل كبير.

الاستشارة الطبية: إذا كنت تعاني من أي مشاكل في التنفس، فاستشر طبيبك لتشخيص حالتك وتحديد العلاج المناسب.